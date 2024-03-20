"Хотели провести один матч в Москве, а второй – в Санкт-Петербурге. Для нас это ещё было бы и выгодным. "Газпром Арена" дала бы принципиально другой доход. Но у коллег была просьба не нагружать стадион из-за процедур, которые они проводят после зимы по восстановлению качества поля. У "Зенита" два матча в марте плюс перенесённый тур. В итоге мы приняли решение не арендовать вторую арену и провести оба матча на стадионе "Динамо" - сказал Митрофанов.
Сборная России проведет два домашних товарищеских матча в мартовскую паузу на игры сборных. Первым соперником российской сборной станет команда Сербии. Игра состоится 21-го марта в Москве на домашнем стадионе "Динамо". Вторая игра против сборной Парагвая запланирована на 25-е марта и пройдет на том же поле.
Последним матчем сборной России в 2023-м году стала игра против сборной Кубы. Подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу со счетом 8:0. Матч проходил в Волгограде. По данным СМИ, ту игру посетили 40 тысяч 706 болельщиков.
Источник: ""Чемпионат""
Генсек РФС Митрофанов: хотели провести один матч в Москве, другой - в Петербурге, но у "Зенита" два матча в марте
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему оба матча сборной России против Сербии и Парагвая пройдут в Москве.
Фото: "Чемпионат"