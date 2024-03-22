Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
17:30
МолдоваНе начат
Азербайджан
19:00
МонголияНе начат
Армения
19:00
КосовоНе начат
Норвегия
20:00
ЧехияНе начат
Венгрия
22:45
ТурцияНе начат
Румыния
22:45
Северная ИрландияНе начат
Нидерланды
22:45
ШотландияНе начат
Албания
22:45
ЧилиНе начат
Испания
23:30
КолумбияНе начат

Metaratings: Промесу посоветовали стать резидентом ОАЭ, чтобы избежать экстрадиции в Нидерланды

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий «Спартака» Квинси Промес может избежать экстрадиции в Нидерланды по делу о контрабанде наркотических веществ.
Фото: ФК "Спартак"
Нападающий «Спартака» Квинси Промес, который на данный момент задержан правоохранителями ОАЭ по требованию властей Нидерландов. Напомним, что Нидерланды требуют экстрадиции футболиста, так как на родине ему грозит 7.5 лет тюремного заключения за контрабанду наркотических веществ и нападение с ножом на двоюродного брата.

Как сообщает Metaratings, окружение Промеса посоветовало футболисту стать резидентом ОАЭ, дабы избежать экстрадиции. Сообщается, что футболист имеет резидентскую визу ОАЭ, которую он получил в декабре 2023 года.

Квинси Промес Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится