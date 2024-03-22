Нападающий «Спартака» Квинси Промес, который на данный момент задержан правоохранителями ОАЭ по требованию властей Нидерландов. Напомним, что Нидерланды требуют экстрадиции футболиста, так как на родине ему грозит 7.5 лет тюремного заключения за контрабанду наркотических веществ и нападение с ножом на двоюродного брата.
Как сообщает Metaratings, окружение Промеса посоветовало футболисту стать резидентом ОАЭ, дабы избежать экстрадиции. Сообщается, что футболист имеет резидентскую визу ОАЭ, которую он получил в декабре 2023 года.
Metaratings: Промесу посоветовали стать резидентом ОАЭ, чтобы избежать экстрадиции в Нидерланды
Нападающий «Спартака» Квинси Промес может избежать экстрадиции в Нидерланды по делу о контрабанде наркотических веществ.
Фото: ФК "Спартак"