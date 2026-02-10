Колыванов посоветовал Захаряну рассмотреть возвращение в "Динамо"

- Арсену есть смысл подумать о возвращении в "Динамо", здесь его всегда ждут и любят.
У него будет возможность раскрыться в России во второй раз и уезжать в Европу уже более опытным игроком, - цитирует Колыванова "Евро-Футбол.Ру".
Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с лета 2023 года. За это время россиянин провёл 60 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее в руководстве баскского клуба заявляли, что рассчитывают на полузащитника. Контракт Захаряна с "Реалом Сосьедад" рассчитан до лета 2029 года.