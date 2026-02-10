Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 2 (П 3 - 4) 2 234
ЦСКАЗавершен
Акрон
2 - 1 2 1
Далянь ИнбоЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
КраснодарЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
АстанаЗавершен

Колыванов посоветовал Захаряну рассмотреть возвращение в "Динамо"

Экс-форвард "Динамо" Игорь Колыванов высказался о дальнейших перспективах Арсена Захаряна в европейском футболе и допустил вариант с возвращением полузащитника в Россию.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
По мнению бывшего футболиста, возвращение в знакомую среду может пойти игроку на пользу.

- Арсену есть смысл подумать о возвращении в "Динамо", здесь его всегда ждут и любят.

У него будет возможность раскрыться в России во второй раз и уезжать в Европу уже более опытным игроком, - цитирует Колыванова "Евро-Футбол.Ру".

Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с лета 2023 года. За это время россиянин провёл 60 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее в руководстве баскского клуба заявляли, что рассчитывают на полузащитника. Контракт Захаряна с "Реалом Сосьедад" рассчитан до лета 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится