Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 2 (П 3 - 4) 2 234
ЦСКАЗавершен
Акрон
2 - 1 2 1
Далянь ИнбоЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
КраснодарЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
АстанаЗавершен

Салах ведёт переговоры с новым клубом - источник

Будущее Мохамеда Салаха в "Ливерпуле" вновь оказалось под вопросом на фоне интереса со стороны Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Ливерпуль"
Как сообщает Foot Mercato, представители "Аль-Иттихада" уже вышли на контакт с агентом египетского вингера и обсуждают возможный трансфер летом. Источник отмечает, что на этот раз Салах относится к варианту с переездом в Саудовскую Аравию заметно спокойнее, чем год назад.

Действующий контракт 33-летнего футболиста с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне АПЛ Салах провёл 17 матчей, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

