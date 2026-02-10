Салах ведёт переговоры с новым клубом - источник

Будущее Мохамеда Салаха в "Ливерпуле" вновь оказалось под вопросом на фоне интереса со стороны Саудовской Аравии.

Фото: ФК "Ливерпуль"

Как сообщает Foot Mercato, представители "Аль-Иттихада" уже вышли на контакт с агентом египетского вингера и обсуждают возможный трансфер летом. Источник отмечает, что на этот раз Салах относится к варианту с переездом в Саудовскую Аравию заметно спокойнее, чем год назад.



Действующий контракт 33-летнего футболиста с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне АПЛ Салах провёл 17 матчей, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.