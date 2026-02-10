Титов: уже хочется видеть основной состав "Спартака"

- Нормальные тренерские идеи - посмотреть сочетания, разные роли игроков. С другой стороны, до первого официального матча чуть больше 2 недель, уже хотелось бы видеть тот состав, который будет проводить большую часть матчей, - передаёт слова Титова Metaratings.ru.
Напомним, главным тренером московской команды в январе стал Хуан Карседо. Первый официальный матч под его руководством "красно-белые" проведут 1 марта - против "Сочи" в гостевом поединке.
"Спартак" после 18 туров имеет в активе 29 баллов и идёт на шестой строчке в турнирной таблице.