Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 2 (П 3 - 4) 2 234
ЦСКАЗавершен
Акрон
2 - 1 2 1
Далянь ИнбоЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
КраснодарЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
АстанаЗавершен

Титов: уже хочется видеть основной состав "Спартака"

Бывший футболист "Спартака" Егор Титов поделился мнением о работе команды на зимних сборах и оценил подход тренерского штаба к подготовке ко второй части сезона.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Титова, текущий этап подготовки даёт тренерам возможность экспериментировать с сочетаниями игроков, однако время до официальных матчей постепенно сокращается.

- Нормальные тренерские идеи - посмотреть сочетания, разные роли игроков. С другой стороны, до первого официального матча чуть больше 2 недель, уже хотелось бы видеть тот состав, который будет проводить большую часть матчей, - передаёт слова Титова Metaratings.ru.

Напомним, главным тренером московской команды в январе стал Хуан Карседо. Первый официальный матч под его руководством "красно-белые" проведут 1 марта - против "Сочи" в гостевом поединке.

"Спартак" после 18 туров имеет в активе 29 баллов и идёт на шестой строчке в турнирной таблице.

