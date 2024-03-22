"В четверг вечером сборная России порадовала, команда показала яркий футбол. Было видно, что игроки хотели победить такого грозного соперника. Кто лидер сборной России? Александр Головин. Вчера он вел игру, все было через него. Он очень сильно вырос", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".
Вчера, 21-го марта сборная России одержала победу над Сербией в товарищеском матче на стадионе московского "Динамо". Забитыми мячами отличились: Антон Миранчук (пенальти), Алексей Миранчук, Максим Осипенко и Иван Сергеев. Александр Головин записал на свой счет голевую передачу. В текущем сезоне российский полузащитник провел за "Монако" 25 матчей и отличился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Несколько раз игрок признавался лучшим игроком команды по результатам голосования болельщиков.
Бушманов: Александр Головин - лидер сборной России. Вчера он вел игру, все было через него, он очень сильно вырос
Экс-игрок ЦСКА Евгений Бушманов считает, что Александр Головин является лидером сборной России.
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