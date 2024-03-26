Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Литва
0 - 0 0 0
ГибралтарПерерыв

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Грузия
0 - 0 0 0
ГрецияПерерыв
Уэльс
22:45
ПольшаНе начат
Украина
22:45
ИсландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Финляндия
1 - 0 1 0
ЭстонияПерерыв
Латвия
1 - 1 1 1
ЛихтенштейнПерерыв
Мальта
0 - 0 0 0
Беларусь1 тайм
Венгрия
0 - 0 0 0
Косово1 тайм
Норвегия
0 - 0 0 0
Словакия1 тайм
Чехия
22:00
АрменияНе начат
Дания
22:15
Фарерские островаНе начат
Румыния
22:30
КолумбияНе начат
Англия
22:45
БельгияНе начат
Словения
22:45
ПортугалияНе начат
Германия
22:45
НидерландыНе начат
Ирландия
22:45
ШвейцарияНе начат
Люксембург
22:45
КазахстанНе начат
Австрия
22:45
ТурцияНе начат
Шотландия
22:45
Северная ИрландияНе начат
Франция
23:00
ЧилиНе начат
Египет
23:00
ХорватияНе начат
Испания
23:30
БразилияНе начат

Голкипер "Локомотива" Гилерме может завершить карьеру по окончании текущего сезона

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме может завершить карьеру по окончании текущего сезона.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме близок к завершению игровой карьеры или, как минимум, переходу в другую команду после окончания нынешнего сезона из-за проблем со здоровьем.

В текущем сезоне Гилерме провел за московский "Локомотив" пять матчей, в которых пропустил пять мячей и дважды сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 38-летнего голкипера в 300 тысяч евро. На счету Маринато 19 матчей за национальную сборную России. После 20-ти сыгранных туров "железнодорожники" занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков.

Источник: "Матч ТВ"

Маринато Гилерме Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится