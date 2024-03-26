По информации источника, вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме близок к завершению игровой карьеры или, как минимум, переходу в другую команду после окончания нынешнего сезона из-за проблем со здоровьем.
В текущем сезоне Гилерме провел за московский "Локомотив" пять матчей, в которых пропустил пять мячей и дважды сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 38-летнего голкипера в 300 тысяч евро. На счету Маринато 19 матчей за национальную сборную России. После 20-ти сыгранных туров "железнодорожники" занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков.
Источник: "Матч ТВ"
Голкипер "Локомотива" Гилерме может завершить карьеру по окончании текущего сезона
Голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме может завершить карьеру по окончании текущего сезона.
Фото: ФК "Локомотив"