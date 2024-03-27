- Насколько давит нынешнее положение сейчас? Конечно, давит, что каждую игру положение ухудшается. Все зависит от нас. Мы над этим работаем. Много игр осталось. Мы же играем со всеми прямыми конкурентами. Хотим победить их и опередить.
По итогам 20 сыгранных туров "Урал" набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, находясь в зоне стыковых матчей. От спасительной 12-й строчки екатеринбуржцев отделяет на данный момент всего один балл. После мартовской международной паузы уральская команда в 22-м туре чемпионата России сыграет на выезде против московского "Спартака".
Источник: "Матч ТВ"
Защитник "Урала" Бевеев: давит, что каждую игру положение ухудшается
Защитник "Урала" Мингиян Бевеев прокомментировал турнирное положение команды.
Фото: "Матч ТВ"