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Петржела: возможно, Промес когда-то и будет играть в футбол, но уже не в России и не в "Спартаке"

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Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела считает, что форвард московского "Спартака" Квинси Промес больше не вернется в команду.
Фото: РИА Новости
"Думаю, Промес больше никогда не вернется в "Спартак". Возможно, он когда-то и будет играть в футбол, но уже не в России и не в "Спартаке", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".

Напомним, нападающий московского "Спартака" Квинси Промес был арестован в Дубае в середине марта по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее на родине суд признал виновным футболиста в контрабанде наркотиков и нападении на двоюродного брата с ножом, и приговорил игрока к 7,5 годам тюремного заключения.

В этом сезоне 32-летний Промес забил 6 голов и отдал 6 ассистов в 17 матчах за "красно-белых".

Властимил Петржела Квинси Промес Спартак
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