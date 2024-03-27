"Думаю, Промес больше никогда не вернется в "Спартак". Возможно, он когда-то и будет играть в футбол, но уже не в России и не в "Спартаке", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Напомним, нападающий московского "Спартака" Квинси Промес был арестован в Дубае в середине марта по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее на родине суд признал виновным футболиста в контрабанде наркотиков и нападении на двоюродного брата с ножом, и приговорил игрока к 7,5 годам тюремного заключения.
В этом сезоне 32-летний Промес забил 6 голов и отдал 6 ассистов в 17 матчах за "красно-белых".
Петржела: возможно, Промес когда-то и будет играть в футбол, но уже не в России и не в "Спартаке"
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела считает, что форвард московского "Спартака" Квинси Промес больше не вернется в команду.
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