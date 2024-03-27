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Экс-голкипер "Локомтива" Фильцов: Худякову сложно будет стать основным вратарём команды РПЛ

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Бывший вратарь Александр Фильцов, который ранее выступал в московском "Локомотиве", прокомментировал возможный уход из клуба молодого голкипера Даниила Худякова.
Фото: "Чемпионат"
"После длительного перерыва без игровой практики Худякову сложно будет стать основным вратарём команды РПЛ. Уверен, что он найдёт клуб из РПЛ, но, думаю, у него будет вариант играть в аренде за хорошую команду Первой лиги. У него будет контракт с командой из РПЛ, но с возможностью арендного соглашения", - завил Фильцов.

В текущем сезоне 20-летний голкипер не появлялся на поле в составе "Локомотива". В нынешней иерархии вратарей "железнодорожников" Даниил Худяков является третьим, после Ильи Лантратова и Маринато Гильерме. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о желании "Локомотива" подписать контракт с вратарем "Химок" Антоном Митрюшкиным. Если сделка состоится, воспитанник "Спартака" присоединится к "железнодорожникам" летом в статусе свободного агента.

Контракт Худякова с "Локомотивом" также истекает летом 2024-го года. Ранее агент Даниила Худякова Вадим Шпинев рассказал о намерении игрока уехать в один из европейских чемпионатов в летнее трансферное окно.

Источник: "legalbet"

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