"После длительного перерыва без игровой практики Худякову сложно будет стать основным вратарём команды РПЛ. Уверен, что он найдёт клуб из РПЛ, но, думаю, у него будет вариант играть в аренде за хорошую команду Первой лиги. У него будет контракт с командой из РПЛ, но с возможностью арендного соглашения", - завил Фильцов.
В текущем сезоне 20-летний голкипер не появлялся на поле в составе "Локомотива". В нынешней иерархии вратарей "железнодорожников" Даниил Худяков является третьим, после Ильи Лантратова и Маринато Гильерме. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о желании "Локомотива" подписать контракт с вратарем "Химок" Антоном Митрюшкиным. Если сделка состоится, воспитанник "Спартака" присоединится к "железнодорожникам" летом в статусе свободного агента.
Контракт Худякова с "Локомотивом" также истекает летом 2024-го года. Ранее агент Даниила Худякова Вадим Шпинев рассказал о намерении игрока уехать в один из европейских чемпионатов в летнее трансферное окно.
Источник: "legalbet"
Экс-голкипер "Локомтива" Фильцов: Худякову сложно будет стать основным вратарём команды РПЛ
Бывший вратарь Александр Фильцов, который ранее выступал в московском "Локомотиве", прокомментировал возможный уход из клуба молодого голкипера Даниила Худякова.
Фото: "Чемпионат"