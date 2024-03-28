"Юран мне доверяет — это главное. Прошлой весной он доверился мне в сложный период, а для меня это очень важно. Хочу еще отметить нашего тренера вратарей Александра Гутеева. Я с ним поработал еще в "Волге", мы знакомы больше десяти лет", - цитирует Нигматуллина Metaratings.
В текущем сезоне Артур Нигматуллин провел за "Пари НН" 19 матчей, в которых пропустил 16 мячей и восемь раз сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 32-летнего голкипера в 800 тысяч евро. Ранее вратарь выступал за "Урал", "Тосно", "Амкар", "Химки". После 20-ти сыгранных туров команда Сергея Юрана занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 28 очков. Волжане вылетели из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место в группе с "Динамо", "Спартаком" и "Краснодаром".
Голкипер "Пари НН" Нигматуллин: Юран мне доверяет — это главное, для меня это очень важно
Голкипер "Пари НН" Артур Нигматуллин высказался об отношениях с тренерским штабом.
Фото: ФК "Пари НН"