"Мне сегодня во сне футбольный бог тоже подсказал. Говорит: "Если Абаскаль ещё поработает в "Спартаке" – хана "Спартаку". Посмотрим, вдруг это был вещий сон", - цитирует Губерниева Metaratings.
Перед матчем 22-го тура с екатеринбургским "Уралом" (0:0) главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль заявил, что стартовый состав ему подсказывает Бог. На данный момент "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 32 очка, команда не одержала ни одной победы в чемпионате после зимней паузы. Подопечные испанского специалиста сыграет с петербургским "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Губерниев: мне во сне футбольный бог подсказал: "Если Абаскаль ещё поработает в "Спартаке" – хана "Спартаку"
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Гильермо Абаскаля, который заявил, что Бог подсказывает ему стартовый состав.
Фото: "Матч ТВ"