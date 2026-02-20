Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
АктобеНе начат
Спартак
16:00
РостовНе начат
ЦСКА
16:00
ЛокомотивНе начат
Сочи
17:00
БарсНе начат

Сёмин допустил чемпионство "Локомотива"

Юрий Сёмин оценил расклад сил в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Известный тренер отметил, что борьба за титул остаётся открытой и московский "Локомотив" сохраняет реальные шансы включиться в неё.

- Главные фавориты РПЛ для меня – "Краснодар", "Зенит" и ЦСКА. И у "Локомотива", думаю, есть хорошие шансы на чемпионство. Три очка до первого места – это ничто, - передаёт слова Сёмина "Спорт-Экспресс".

После первой части сезона лидерство удерживает "Краснодар" с 40 очками в активе, следом идёт "Зенит", набравший 39 баллов. "Локомотив" находится в группе преследователей, отставая от первого места всего на три очка.

Весенний отрезок железнодорожники откроют домашней встречей с "Пари НН". Игра состоится 28 февраля.

