Сёмин допустил чемпионство "Локомотива"

- Главные фавориты РПЛ для меня – "Краснодар", "Зенит" и ЦСКА. И у "Локомотива", думаю, есть хорошие шансы на чемпионство. Три очка до первого места – это ничто, - передаёт слова Сёмина "Спорт-Экспресс".
После первой части сезона лидерство удерживает "Краснодар" с 40 очками в активе, следом идёт "Зенит", набравший 39 баллов. "Локомотив" находится в группе преследователей, отставая от первого места всего на три очка.
Весенний отрезок железнодорожники откроют домашней встречей с "Пари НН". Игра состоится 28 февраля.