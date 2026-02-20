Зобнин поделился впечатлениями от тренировок с Карседо

"Подходим к середине сборов, уже познакомились с Карседо, начинаем понимать его требования. Впечатление, что человек всегда погружён в процесс.
И во время тренировочного процесса, и на теории он абсолютно всем руководит. Много позитива, вообще не слышал от него негатива.Всё идёт своим чередом, готовимся", — сказал Зобнин в интервью пресс-службе "Спартака".
Хуан Карлос Карседо возглавил "Спартак" в январе 2026 года. Ранее пост главного тренера красно-белых занимал Деян Станкович, который покинул команду в ноябре 2025 года. После отставки сербского специалиста исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов. Под его руководством "Спартак" завершил первую часть сезона на шестом месте с 29 очками после 18-ти туров.
Первый матч "Спартака" после зимнего перерыва состоится 1 марта. В этот день подопечные Карседо встретятся с "Сочи" в рамках 19-го тура РПЛ.