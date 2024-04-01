Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кубань
0 - 1 0 1
Динамо Мх1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
3 - 0 3 0
СалернитанаЗавершен
Кальяри
1 - 1 1 1
Верона2 тайм
Сассуоло
1 - 1 1 1
Удинезе2 тайм
Лечче
19:00
РомаНе начат
Интер
21:45
ЭмполиНе начат

Защитник "Урала" Кулаков - о предстоящем матче с "Локомотивом": мы должны порадовать болельщиков результатом и игрой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Урала" Денис Кулаков высказался о предстоящем матче Кубка России с "Локомотивом".
Фото: ФК "Урал"
"Мы встречаемся с "Локомотивом" в Кубке России. С ним всегда интересно играть. Думаю, получится хорошая игра и на своём стадион мы должны порадовать болельщиков результатом и игрой", - цитирует Кулакова "Чемпионат".

Екатеринбургский "Урал" сыграет с московским "Локомотивом" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России, встреча состоится 3-го апреля в 16:00 по московскому времени. После 21-го сыгранного тура команда Виктора Гончаренко занимает 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 20 очков. Денис Кулаков в текущем сезоне провел за "Урал" 23 матча и отметился одной голевой передачей.

Урал Денис Кулаков Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится