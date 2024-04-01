"Мы встречаемся с "Локомотивом" в Кубке России. С ним всегда интересно играть. Думаю, получится хорошая игра и на своём стадион мы должны порадовать болельщиков результатом и игрой", - цитирует Кулакова "Чемпионат".
Екатеринбургский "Урал" сыграет с московским "Локомотивом" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России, встреча состоится 3-го апреля в 16:00 по московскому времени. После 21-го сыгранного тура команда Виктора Гончаренко занимает 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 20 очков. Денис Кулаков в текущем сезоне провел за "Урал" 23 матча и отметился одной голевой передачей.
Защитник "Урала" Кулаков - о предстоящем матче с "Локомотивом": мы должны порадовать болельщиков результатом и игрой
Защитник "Урала" Денис Кулаков высказался о предстоящем матче Кубка России с "Локомотивом".
Фото: ФК "Урал"