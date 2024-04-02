- У команды свой почерк, Марцел Личка - тот тренер, который ставит игру с акцентом на атаку. Команда играет достаточно смело. Мы владеем по "Динамо" достаточно хорошей информацией. Предполагаем, что у соперника будет ротация. Но мы можем именно предполагать - а реальная картина будет уже во вторник непосредственно на игре. Не исключаю, что у "Динамо" есть игроки, которым противопоказано играть на искусственном поле, - передаёт слова Шаронова Matchtv.ru.
2 апреля на стадионе "Кировец" в Санкт-Петербурге состоится матч второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России между "СКА-Хабаровском" и московским "Динамо". Начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.
Хабаровчане в первом этапе четвертьфинала Пути регионов в формально домашнем матче победили в серии пенальти "Сочи" (1:1, пен. 4:2). Бело-голубые вылетели из верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), проиграв выездную ответную встречу 1/4 финала петербургскому "Зениту" со счётом 0:2 (первый матч 1:0).
Главный тренер "СКА-Хабаровска" - о матче Кубка России: предполагаем, что у "Динамо" будет ротация
Главный тренер "СКА-Хабаровска" Роман Шаронов оценил игру московского "Динамо" перед очным матчем в рамках второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"