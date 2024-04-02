- Безусловно, Квинси был знаковой фигурой атаки нашей команды. Но не настолько, чтобы его отсутствием объяснять серию из трёх матчей без голов. Понятно, что огорчить "Зенит" на его поле - дело непростое. Но уж "Факелу" дома можно и нужно забивать! Да и оборона "Урала" не из самых крепких в чемпионате. Это при том, что мы располагаем совсем неплохим нападением. Значит, дело здесь в чём-то другом. Скорее всего, в недостаточной поддержке атаки остальными линиями, - передаёт слова Романцева "СЭ".
Московский "Спартак" в трёх мартовских матчах 2024 года в Российской премьер-лиге не забил ни одного гола, став единственным таким клубом в РПЛ. Красно-белые сыграли выездную ничью с петербургским "Зенитом" (0:0), проиграли на своём поле воронежскому "Факелу" (0:2) и сыграли домашнюю ничью с екатеринбургским "Уралом" (0:0).
Во всех трёх матчах не принял участия лидер команды - голландский вингер Квинси Промес, который находится под арестом в ОАЭ из-за оставления места совершённого им ДТП. При этом игроку грозит экстрадиция в Нидерланды, где он осуждён на 7,5 лет лишения свободы.
"Спартак" в текущем сезоне РПЛ не забил ни одного гола в матчах без участия Промеса
Романцев: Промес был в "Спартаке" не настолько знаковой фигурой, чтобы его отсутствием объяснять три матча без голов
Экс-главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев высказался о причинах серии красно-белых без забитых мячей в РПЛ в марте 2024 года.
Фото: РФС