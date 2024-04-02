"Для меня важно, что мы были сильнее "Динамо". Я сказал это игрокам, я благодарен им за это. Для меня футбол — это больше, чем счет на табло, хоть все мы и играем на результат. Еще раз спасибо всем игрокам, что они воплощают мои идеи в реальность. Сегодня все видели и поняли, насколько мы были неплохи", - цитирует Шаронова "Матч ТВ".
Сегодня, 2-го апреля московское "Динамо" одержало победу над хабаровским "СКА" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Забитыми мячами отличились: Груглев, Гонгапшев и Бальбуэна. После 21-го сыгранного тура команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на три очка. В 22-м туре РПЛ "бело-голубые" уступили "Ростову" со счетом 1:4. "СКА-Хабаровск" после 24-х сыгранных туров занимает десятое место в турнирной таблице Первой Лиги и имеет в своем активе 31 очко. Лидируют в Первой Лиге "Химки" с 42-мя очками.
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Шаронов: для меня важно, что мы были сильнее "Динамо"
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Роман Шаронов высказался о поражении московскому "Динамо" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России (1:2).
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"