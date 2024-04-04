Московский "Локомотив" не будет приглашать на работу в качестве главного тренера наставника самарских "Крыльев Советов" Игоря Осинькина. Как сообщает "Чемпионат", "железнодорожники" отказались от идеи назначения российского специалиста. В качестве причины называется большая сумма отступных, прописанная в контракте Осинькина с его нынешним клубом.
Напомним, после поражения "Локомотива" в матче 1/4 финала "Пути регионов" Кубка России от "Урала" (0:1), главный тренер "железнодорожников" Михаил Галактионов, по данным СМИ, обратился к руководству с просьбой отправить его в отставку. Руководство "Локомотива", в свою очередь, отказалось от этой идеи и рассчитывает на действующего тренера.
Контракт Галактионова с "Локомотивом" истекает летом 2024-го года. В первых трех турах весенней части чемпионата "железнодорожники" набрали всего 2 очка, не одержав ни одной победы. За 9 туров до конца чемпионата "Локо" занимает 5-е место в турнирной таблице с 33-мя очками в 21-м матче.
"Чемпионат": "Локомотив" отказался от Осинькина из-за большой суммы отступных в контракте с "Крыльями Советов"
Московский "Локомотив" рассматривал кандидатуру Виктора Осинькина из "Крыльев Советов" на пост главного тренера, но отказался из-за финансового аспекта.
Фото: "Чемпионат"