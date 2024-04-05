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Камоцци: Сперцян сможет заменить Мхитаряна в "Интере"

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, заявил, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян сможет закрепиться в "Интере".
Фото: ФК "Краснодар"
"Я уверен, что Сперцян сможет заменить Мхитаряна в "Интере". Это идеальный вариант. У Эдуарда есть все качества, чтобы там преуспеть", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

В текущем сезоне полузащитник Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" 24 матча и отметился в них восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока сборной Армении в 18 миллионов евро. После 21-го сыгранного тура команда Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Зенита" на одно очко.

Краснодар Франко Камоцци Спартак Интер Мхитарян
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