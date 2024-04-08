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Metaratings: Евсеев сообщил футболистам "Кубани", что покидает клуб

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Главный тренер "Кубани" Вадим Евсеев объявил игрокам о своем уходе.
Фото: ФК "Факел"
По информации Metaratings, наставник "Кубани" Вадим Евсеев после разгромного поражения в 26-м туре Первой лиги от "Черноморца" со счетом 0:3 объявил игрокам, что уйдет в отставку с поста главного тренера команды.

Евсеев возглавил "Кубань" в сентябре прошлого года. Под его руководством команда провела 17 матчей, в которых одержала 4 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. По итогам 25 туров чемпионата России кубанцы с 22 набранными очками занимают предпоследнее 17-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета.

Вадим Евсеев Кубань Черноморец
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