Агент Кисляка сделал заявление о будущем игрока в ЦСКА

Фото: ФК ЦСКА

Более того, сейчас мы находимся в переговорах по новому контракту Матвея с ЦСКА ", - написал Маньяков в своем Telegram-канале

Александр Маньяков сообщил, что футболист хочет попробовать себя в европейском клубе, но конкретных предложений пока нет."Футболист не уведомлял клуб о том, что хочет обязательно уйти этой зимой. Провокации и ультиматумы - не в нашем стиле.Матвей Кисляк является воспитанником академии ЦСКА. За основную команду 21-летний полузащитник играет с зимы 2024 года. В текущем сезоне за клуб футболист провел 17 матчей и отдал 3 результативные передачи.Ранее в СМИ сообщалось, что турецкие гранды проявляют интерес к игроку.