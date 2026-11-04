Агент Кисляка сделал заявление о будущем игрока в ЦСКА

"Футболист не уведомлял клуб о том, что хочет обязательно уйти этой зимой. Провокации и ультиматумы - не в нашем стиле.
Более того, сейчас мы находимся в переговорах по новому контракту Матвея с ЦСКА", - написал Маньяков в своем Telegram-канале.
Матвей Кисляк является воспитанником академии ЦСКА. За основную команду 21-летний полузащитник играет с зимы 2024 года. В текущем сезоне за клуб футболист провел 17 матчей и отдал 3 результативные передачи.
Ранее в СМИ сообщалось, что турецкие гранды проявляют интерес к игроку.