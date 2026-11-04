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Агент Кисляка сделал заявление о будущем игрока в ЦСКА

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы игрока ЦСКА Матвея Кисляка, высказался о будущем футболиста на фоне слухов о возможном уходе из клуба.
Фото: ФК ЦСКА
Александр Маньяков сообщил, что футболист хочет попробовать себя в европейском клубе, но конкретных предложений пока нет.

"Футболист не уведомлял клуб о том, что хочет обязательно уйти этой зимой. Провокации и ультиматумы - не в нашем стиле.

Более того, сейчас мы находимся в переговорах по новому контракту Матвея с ЦСКА", - написал Маньяков в своем Telegram-канале.

Матвей Кисляк является воспитанником академии ЦСКА. За основную команду 21-летний полузащитник играет с зимы 2024 года. В текущем сезоне за клуб футболист провел 17 матчей и отдал 3 результативные передачи.

Ранее в СМИ сообщалось, что турецкие гранды проявляют интерес к игроку.

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