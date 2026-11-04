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"Галатасарай" готовит новый контракт для Батракова с отступными до 100 млн евро - источник

Турецкий клуб планирует увеличить сумму отступных за российского полузащитника Алексея Батракова.
Фото: Reuters
Турецкий журналист Сулейман Родоп в своих социальных сетях сообщил, что "Галатасарай" намерен предложить российскому полузащитнику Алексею Батракову новый контракт с улучшенными финансовыми условиями.

По данным источника, по новому соглашению зарплата 21-летнего игрока может увеличиться до 5 миллионов евро в год, тогда как сейчас она составляет 3,25 миллиона. Также планируется увеличить сумму отступных до 100 миллионов евро. Руководство стамбульского клуба стремится обезопасить себя от возможного ухода россиянина, учитывая интерес к нему со стороны ведущих европейских команд.

Батраков перебрался в Стамбул этим летом за 25 миллионов евро. В составе новой команды экс-хавбек московского "Локомотива" провел 12 матчей во всех турнирах, забил уже 5 мячей и добавил к ним 3 голевых ассиста.

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