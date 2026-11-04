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"Не складывается что-то со сборной". Агент - о состоянии Захаряна после повреждения

Геннадий Голубин, представляющий интересы хавбека "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, рассказал о состоянии здоровья игрока.
Фото: Getty Images
"Арсен подвернул голеностоп, но уже начал тренироваться в общей группе, до этого пропустил, поэтому и не вошел в заявку, так как в Лиге Европы играть надо.

В сборную, судя по тому, что сказал Карпин, думаю, он не попадет. Не складывается что-то со сборной. В чемпионате Испании, думаю, он сможет сыграть", – сказал агент.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у Арсена Захаряна был большой шанс на попадание в итоговый состав команды на ноябрьские сборы, однако футболист вновь получил травму.

Сегодня, 4 ноября, российский полузащитник не был включен в заявку сан-себастьянцев на домашнюю игру Лиги Европы против французского "Лиона".

В текущем сезоне Захарян принял участие в шести матчах за испанский клуб и отметился двумя забитыми голами.

Источник: "РИА Новости"

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