"Не складывается что-то со сборной". Агент - о состоянии Захаряна после повреждения

В сборную, судя по тому, что сказал Карпин, думаю, он не попадет. Не складывается что-то со сборной. В чемпионате Испании, думаю, он сможет сыграть", – сказал агент.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у Арсена Захаряна был большой шанс на попадание в итоговый состав команды на ноябрьские сборы, однако футболист вновь получил травму.
Сегодня, 4 ноября, российский полузащитник не был включен в заявку сан-себастьянцев на домашнюю игру Лиги Европы против французского "Лиона".
В текущем сезоне Захарян принял участие в шести матчах за испанский клуб и отметился двумя забитыми голами.
Источник: "РИА Новости"