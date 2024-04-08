"Я думаю, что физическое состояние "Динамо" в матче со "Спартаком" было не в лучшем виде. Кто использует свои моменты, кто допускает меньше ошибок - тот побеждает. Матч для "Динамо" был не самый лучший. Конечно, реализация должна была быть более качественной, тогда бы "Динамо" заранее закончило бы матч со "Спартаком", - заявил Семин.
Московский "Спартак" одержал волевую победу над "Динамо" в 23-м туре чемпионата России. На гол хавбека "бело-голубых" Луиса Чавеса с пенальти в начале игры ответил форвард "Спартака" Александр Соболев. Российский нападающий оформил дубль, воспользовавшись двумя ошибками вратаря "Динамо" Игоря Лещука.
Победа в дерби позволила "Спартаку" набрать 35 очков. "Красно-белые" занимают 6-е место в турнирной таблице после 22-х проведенных матчей. "Динамо" осталось на 3-й строчке с 38-ю очками в активе. Отставание "бело-голубых" от "Краснодара" и "Зенита" увеличилось до 5-ти и 6-ти очков соответственно.
Источник: "Чемпионат"
Семин - о матче "Динамо" - "Спартак": кто допускает меньше ошибок - тот побеждает
Российский тренер Юрий Семин прокомментировал результат московского дерби между "Динамо" и "Спартаком" в рамках 23-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"