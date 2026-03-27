Самедов назвал главную звезду сборной России

Бывший российский футболист Александр Самедов назвал главную звезду сборной России.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Самедова, Головин - главная звезда сборной России.

- Главная звезда команды — Александр Головин. Он давно является лидером сборной России, уже играл на крупных турнирах, - цитирует Самедова "РБ Спорт".

С лета 2018 года Александр Головин является футболистом "Монако". В нынешнем сезоне полузащитник вышел на поле в 30 встречах во всех турнирах и записал на свой счет четыре забитых мяча и шесть результативных передач. Контракт 29-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. На счету Головина 50 матчей в составе сборной России и 8 забитых мячей.

