"Кому-то нравится прыгать: такие вратари были раньше, такие есть и сейчас. Я так никогда в жизни не прыгал, головокружительных полетов не совершал, старался правильно выбирать позицию и хорошо работать ногами. В молодости - лет с 16 и до 30 - ноги были достаточно быстрые, плюс мощные от природы. За счет этого вылазил, мог мгновенно перемещаться.
Потом сказался и возраст, и последствия травмы. Уже сложнее стало. Смотрю на себя в том возрасте - впечатляет. Недавно прислали нарезку матча с "Арсеналом" в 2006-м. Последние минуты, мне головой били. Два переступа - и уже мяч отбиваю. Кайфанул даже, что мог так раньше", - рассказал Акинфеев в интервью sports.ru
ЦСКА и "Арсенал" встречались в Лондоне 1-го ноября 2006-го года в рамках группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2006/2007. Игра завершилась безголевой ничьей, а вратарь "армейцев", на тот момент 20-летний, Игорь Акинфеев совершил несколько важных спасений ворот и позволил своей команде увезти из Лондона очко.
В том сезоне ЦСКА набрал 8 очков в 6-ти матчах на групповом этапе и занял 3-е место в квартете с "Арсеналом", "Порту" и "Гамбургом". "Арсенал" на стадии 1/8 финала уступил ПСВ, а победителем того розыгрыша Лиги Чемпионов стал итальянский "Милан".
Акинфеев: недавно прислали нарезку матча с "Арсеналом" в 2006-м. Кайфанул даже, что мог играть так раньше
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями об эпизодах матча ЦСКА с лондонским "Арсеналом" (0:0) в Лиге Чемпионов.
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