Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
ЧелябинскНе начат
Локомотив
15:30
УралНе начат
Акрон
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Сочи
16:00
ФакелНе начат
Динамо Мх
16:00
АтырауНе начат
Балтика
17:00
ОрдабасыНе начат

Непомнящий - о Чалове: вернуться в РПЛ было бы лучше, чем уезжать в Турцию

Валерий Непомнящий прокомментировал переход Фёдора Чалова в "Кайсериспор", усомнившись в правильности такого выбора для нападающего.
Фото: ФК ПАОК
По мнению опытного специалиста, для Чалова более логичным вариантом стало бы возвращение в РПЛ.

- Вернуться в РПЛ было бы лучше, чем переходить в Турцию. Но не во все команды. Нужна команда, где он будет востребован, будет подходить по игровой структуре, философии и концепции. Досадно, что такой парень не играет перед нашими глазами, - передаёт слова Непомнящего "Матч ТВ".

Напомним, "Кайсериспор" на данный момент находится в зоне вылета чемпионата Турции. Футболист будет выступать за команду до конца текущего сезона.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
