Непомнящий - о Чалове: вернуться в РПЛ было бы лучше, чем уезжать в Турцию

Валерий Непомнящий прокомментировал переход Фёдора Чалова в "Кайсериспор", усомнившись в правильности такого выбора для нападающего.

Фото: ФК ПАОК

По мнению опытного специалиста, для Чалова более логичным вариантом стало бы возвращение в РПЛ.



- Вернуться в РПЛ было бы лучше, чем переходить в Турцию. Но не во все команды. Нужна команда, где он будет востребован, будет подходить по игровой структуре, философии и концепции. Досадно, что такой парень не играет перед нашими глазами, - передаёт слова Непомнящего "Матч ТВ".



Напомним, "Кайсериспор" на данный момент находится в зоне вылета чемпионата Турции. Футболист будет выступать за команду до конца текущего сезона.