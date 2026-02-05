Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
Атырау2 тайм
Сочи
2 - 1 2 1
ФакелИдёт
Локомотив
15:30
УралНе начат
Акрон
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Балтика
17:00
ОрдабасыНе начат

Аршавин: лучший игрок в истории РПЛ - это я

Экс-игрок национальной сборной России Андрей Аршавин в блиц-формате оценил своё место в истории РПЛ и назвал лучшего игрока чемпионата на данный момент.
Фото: ФК "Зенит"
Аршавин без колебаний заявил, что считает себя сильнейшим футболистом за всю историю лиги.

- Лучший игрок в истории РПЛ? Это с какого года? Хотя с любого - я. Лучший игрок РПЛ сейчас? Джон Кордоба, - сказал Аршавин в телеграм-канале РПЛ.

За карьеру в "Зените" Аршавин провёл 376 матчей, забил 80 голов и оформил 110 ассистов. Также в его карьере были "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат".

