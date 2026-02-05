Аршавин: лучший игрок в истории РПЛ - это я

Аршавин без колебаний заявил, что считает себя сильнейшим футболистом за всю историю лиги.
- Лучший игрок в истории РПЛ? Это с какого года? Хотя с любого - я. Лучший игрок РПЛ сейчас? Джон Кордоба, - сказал Аршавин в телеграм-канале РПЛ.
За карьеру в "Зените" Аршавин провёл 376 матчей, забил 80 голов и оформил 110 ассистов. Также в его карьере были "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат".
Экс-игрок национальной сборной России Андрей Аршавин в блиц-формате оценил своё место в истории РПЛ и назвал лучшего игрока чемпионата на данный момент.
