Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
15:30
УралНе начат
Акрон
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Балтика
17:00
ОрдабасыНе начат

Чалов высказался о переходе в "Кайсериспор"

Российский нападающий Федор Чалов поделился эмоциями после перехода в "Кайсериспор".
"Готов к новому вызову и благодарен за возможность продолжать делать то, что люблю, рад быть частью коллектива и вносить свой вклад. Спасибо за доверие, веселее — мы в футболе!", - написал чалов в своем телеграмм-канале.


4 февраля "Кайсериспор" официально сообщил о переходе на правах аренды центрального нападающего ПАОКа Федора Чалова. Напомним, ранее к турецкой команде присоединился российский вингер Денис Макаров.

Чалов играл за греческий клуб с лета 2024 года. В нынешнем сезоне воспитанник московского ЦСКА принял участие в 21 матче, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.


