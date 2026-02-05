Чалов высказался о переходе в "Кайсериспор"

Российский нападающий Федор Чалов поделился эмоциями после перехода в "Кайсериспор".

"Готов к новому вызову и благодарен за возможность продолжать делать то, что люблю, рад быть частью коллектива и вносить свой вклад. Спасибо за доверие, веселее — мы в футболе!", - написал чалов в своем телеграмм-канале.