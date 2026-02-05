Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
Атырау2 тайм
Сочи
2 - 1 2 1
ФакелИдёт
Локомотив
15:30
УралНе начат
Акрон
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Балтика
17:00
ОрдабасыНе начат

Белоус: Роналду уже не удивишь деньгами "Газпрома", он миллиардер

Футбольный функционер Юрий Белоус высказал мнение относительно возможного ухода Криштиану Роналду из "Аль-Насра" после завершения чемпионата мира.
Фото: Getty Images
По его мнению, вариант с продолжением карьеры в России для португальца выглядит малореальным.

- Роналду уже не удивишь деньгами "Газпрома", он миллиардер. Учитывая трудности перелётов, вряд ли даже за очень большие деньги поедет в Россию. Для него идеальный вариант поехать в Майами - передаёт слова Белоуса "Советский спорт".

В этом сезоне звёздный игрок принял участие в 22 поединках, забил 18 мячей и оформил три ассиста на партнёров. В прессе ранее была информация, что португалец хочет покинуть саудовскую команду.

