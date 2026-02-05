Белоус: Роналду уже не удивишь деньгами "Газпрома", он миллиардер

По его мнению, вариант с продолжением карьеры в России для португальца выглядит малореальным.
- Роналду уже не удивишь деньгами "Газпрома", он миллиардер. Учитывая трудности перелётов, вряд ли даже за очень большие деньги поедет в Россию. Для него идеальный вариант поехать в Майами - передаёт слова Белоуса "Советский спорт".
В этом сезоне звёздный игрок принял участие в 22 поединках, забил 18 мячей и оформил три ассиста на партнёров. В прессе ранее была информация, что португалец хочет покинуть саудовскую команду.
Футбольный функционер Юрий Белоус высказал мнение относительно возможного ухода Криштиану Роналду из "Аль-Насра" после завершения чемпионата мира.
