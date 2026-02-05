Стало известно, ведёт ли "Зенит" переговоры о продлении контракта с Дугласом

По словам представителя футболиста, вопрос нового соглашения сейчас не стоит на повестке, а сам игрок чувствует себя нормально и полностью восстановился.
- Мы еще не говорили о новом контракте. Сейчас в этом нет необходимости. Что касается выздоровления, то Дуглас в порядке, - передаёт слова агента Metaratings.ru.
Бразилец выступает за "Зенит" с 2019 года. За это время он провёл 229 матчей и завоевал 12 трофеев, включая пять чемпионских титулов, пять Суперкубков России и два Кубка страны. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2027 года.
Представитель игрока "Зенита" Дугласа Сантоса Тьяго Фрейтас прояснил ситуацию вокруг возможного продления соглашения между игроком и петербургским клубом.
