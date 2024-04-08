"Я думаю, что сейчас много курящих футболистов. Честно скажу, это их приватная жизнь, а я хочу видеть результаты на поле. Игрок может, например, на базе не курить, но потом приедет к себе домой и выкурит 4-8 сигарет. Я на это никак не могу повлиять. Запрещено ли курить игрокам "Динамо"? Нет, я не запрещаю. Буду ли я ругать игроков "Динамо" за курение? Нет", - цитирует Личку "РБ Спорт".
Вчера, 7-го апреля московское "Динамо" проиграло московскому "Спартаку" со счетом 1:2 в матче 23-го тура РПЛ, забитыми мячами отличились: Чавес и Соболев (дубль). После 22-х сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на шесть очков. "Бело-голубые" сыграют с "Оренбургом" в полуфинале Пути регионов Кубка России. В зимнее трансферное окно клуб не совершил ни одного приобретения, однако команду покинул полузащитник Даниил Лесовой, который присоединился к "Маккаби Хайфа".
Личка: сейчас много курящих футболистов, но я не запрещаю футболистам "Динамо" курить
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка высказался о курящих футболистах.
Фото: ФК "Динамо"