Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Арсенал
22:00
БаварияНе начат
Реал Мадрид
22:00
Манчестер СитиНе начат

В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможном увольнении главного тренера Абаскаля

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался по поводу информации о возможном скором увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"
- Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу, - передаёт слова Зеленова "Чемпионат".

Ранее в СМИ появлялась информация, что в ближайшее время может состояться заседание совета директоров московского "Спартака", на котором будет рассмотрен вопрос об увольнении 34-летнего испанского главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Спартак" с 35 очками в 22 матчах занимает шестое место, 7 апреля в рамках 23 тура РПЛ красно-белые обыграли на выезде московское "Динамо" (2:1).

Спартак Гильермо Абаскаль Дмитрий Зеленов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится