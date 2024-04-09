- Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу, - передаёт слова Зеленова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появлялась информация, что в ближайшее время может состояться заседание совета директоров московского "Спартака", на котором будет рассмотрен вопрос об увольнении 34-летнего испанского главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Спартак" с 35 очками в 22 матчах занимает шестое место, 7 апреля в рамках 23 тура РПЛ красно-белые обыграли на выезде московское "Динамо" (2:1).
В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможном увольнении главного тренера Абаскаля
Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался по поводу информации о возможном скором увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"