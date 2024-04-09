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Алдонин: возможно, контракт с расчётом на то, что ЦСКА может продать Чалова зимой

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Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал продление "армейцами" контракта с нападающим Фёдором Чаловым.
Фото: "Чемпионат"
- Я думаю, что новый контракт Чалова с ЦСКА - обоюдное соглашение. Всё поставили на свои места. Новый контракт для Фёдора Чалова является определённой стабильностью в будущем. Соответственно, клуб очень правильно поступил, потому что Фёдор принесёт ещё немало пользы. Возможно, этот контракт подписан с расчётом на то, что Чалова могут продать зимой. Между клубом и Фёдором существуют определённые договорённости, - передаёт слова Алдонина "Чемпионат".

Ранее было официально объявлено о продлении контракта 25-летнего нападающего Фёдора Чалова с ЦСКА, воспитанником которого футболист является. Срок действия нового контракта истекает в июне 2025 года, прежнего - в декабре 2024 года.

Чалов выступает за красно-синих на протяжении всей своей карьеры за вычетом аренды в швейцарский "Базель" с февраля по июнь 2022 года. За взрослый состав "армейцев" футболист провёл 251 матч во всех турнирах, забил 85 голов и выполнил 43 результативных ассистентских действия.

Чалов - о продлении контракта: у нас были непростые переговоры, но ЦСКА для меня - не пустой звук

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