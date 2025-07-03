"Артем уже со мной поработал в "Арисе", поэтому пусть он дальше работает и тренируется в ЦСКА", - цитирует Шпилевского "Матч ТВ".
Артем Шуманский перешел в ЦСКА из "Ариса" зимой 2024 года за 1,5 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. Нападающий провел за ЦСКА 9 матчей и отметился 1 забитым голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего белоруса в 700 тысяч евро.
Шпилевский высказался о возможном переходе Шуманского в "Пари НН"
Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский высказался о возможном подписании нападающего ЦСКА Артема Шуманского.
Фото: ПФК ЦСКА