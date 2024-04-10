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Воспитанник “Зенита” Симонян: россияне сейчас на подыгрыше в петербургском клубе

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Воспитанник “Зенита” Артем Симонян считает, что россиянам тяжело проявить себя в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
– Россияне сейчас на подыгрыше в “Зените”, а всю погоду делают бразильцы. Эта команда не на будущее, а хочет побеждать и расти здесь и сейчас.

Напомним, петербургский “Зенит” в настоящее время занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету сине-бело-голубых 44 очка. Отметим, что в последние годы команда Сергея Семака доминирует в РПЛ. Она выиграла сразу пять чемпионских титулов подряд, начиная с 2018 года.

Источник: “Чемпионат”

Зенит
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