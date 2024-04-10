– Россияне сейчас на подыгрыше в “Зените”, а всю погоду делают бразильцы. Эта команда не на будущее, а хочет побеждать и расти здесь и сейчас.
Напомним, петербургский “Зенит” в настоящее время занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету сине-бело-голубых 44 очка. Отметим, что в последние годы команда Сергея Семака доминирует в РПЛ. Она выиграла сразу пять чемпионских титулов подряд, начиная с 2018 года.
Источник: “Чемпионат”
Воспитанник “Зенита” Симонян: россияне сейчас на подыгрыше в петербургском клубе
Воспитанник “Зенита” Артем Симонян считает, что россиянам тяжело проявить себя в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"