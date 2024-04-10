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Радимов - о "Спартаке": с таким качеством игры, если они не прибавят, ни о каких медалях говорить невозможно

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Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался об игре московского "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
"Для "Спартака" это (победа над "Динамо") хотя бы глоток свежего воздуха после ничьей с "Уралом", после поражения от "Факела" дома… И, может быть, даже включение в борьбу за третье место. Хотя с таким качеством игры, если они не прибавят, ни о каких медалях говорить невозможно", - цитирует Радимова "РБ Спорт".

Московский "Спартак" одержал победу над столичным "Динамо" в 23-м туре РПЛ со счетом 2:1. Забитыми мячами отличились: Чавес (пенальти) и Соболев (дубль). После 22-х сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. "Красно-белые" уступили команде Сергея Семака в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. В 24-м туре РПЛ "Спартак" сыграет с "Сочи", которое занимает последнее место в турнирной таблице. Встреча состоится 13-го апреля в 14:00 по московскому времени.

Спартак Динамо Владислав Радимов
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