"Для "Спартака" это (победа над "Динамо") хотя бы глоток свежего воздуха после ничьей с "Уралом", после поражения от "Факела" дома… И, может быть, даже включение в борьбу за третье место. Хотя с таким качеством игры, если они не прибавят, ни о каких медалях говорить невозможно", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Московский "Спартак" одержал победу над столичным "Динамо" в 23-м туре РПЛ со счетом 2:1. Забитыми мячами отличились: Чавес (пенальти) и Соболев (дубль). После 22-х сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. "Красно-белые" уступили команде Сергея Семака в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. В 24-м туре РПЛ "Спартак" сыграет с "Сочи", которое занимает последнее место в турнирной таблице. Встреча состоится 13-го апреля в 14:00 по московскому времени.
Радимов - о "Спартаке": с таким качеством игры, если они не прибавят, ни о каких медалях говорить невозможно
Фото: ФК "Зенит"