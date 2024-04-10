"Я думаю, что особо то интриги в РПЛ и нет — "Зенит" никому не отдаст чемпионство. Они спокойно доведут дело до победы. Да, "Краснодар" навяжет им борьбу, но неизвестно, смогут ли они с Мусаевым до конца оказывать давление на "Зенит". "Динамо" свой шанс упустили", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
После 22-х сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо", которое отстает от лидера на шесть очков. В середине марта "быки" отправили в отставку Владимира Ивича, а на его место назначила Мурада Мусаева, которые ранее работал в клубе. Это случилось после того, как южане не одержали ни одной победы в чемпионате России после зимней паузы и вылетели из Кубка России, уступив в Пути регионов подмосковным "Химкам" (0:2).
Силкин: особо то интриги в РПЛ и нет - "Зенит" никому не отдаст чемпионство
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"