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"РБ Спорт": будущее Роши в ЦСКА остается открытым

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Будущее защитника московского ЦСКА Виллиана Роши остается открытым.
Фото: ПФК ЦСКА
По сведениям источника, вчера, 11 апреля, в агентстве Sferico Sports, которое представляет интересы Роши, рассказали, что ЦСКА предложил защитнику продлить контракт с клубом до 2026 года. Но данное предложение не устроило бразильского футболиста. При этом Виллиан относится к ЦСКА с большим уважением.

Виллиан Роша присоединился к ЦСКА осенью 2022 года, перейдя из португальского "Портимоненсе" за два миллиона евро. В текущем сезоне защитник провел за московский клуб 28 матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего бразильца в семь миллионов евро. Контракт игрока с "армейцами" истекает летом 2025 года. После 22-х сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков.

Источник: "РБ Спорт".

ЦСКА Роша
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