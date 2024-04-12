По сведениям источника, вчера, 11 апреля, в агентстве Sferico Sports, которое представляет интересы Роши, рассказали, что ЦСКА предложил защитнику продлить контракт с клубом до 2026 года. Но данное предложение не устроило бразильского футболиста. При этом Виллиан относится к ЦСКА с большим уважением.
Виллиан Роша присоединился к ЦСКА осенью 2022 года, перейдя из португальского "Портимоненсе" за два миллиона евро. В текущем сезоне защитник провел за московский клуб 28 матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего бразильца в семь миллионов евро. Контракт игрока с "армейцами" истекает летом 2025 года. После 22-х сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": будущее Роши в ЦСКА остается открытым
Будущее защитника московского ЦСКА Виллиана Роши остается открытым.
Фото: ПФК ЦСКА