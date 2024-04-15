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Лещенко: искренне жаль Лещука. На него сейчас будут вешать всех собак

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Болельщик московского "Динамо" Лев Лещенко выразил поддержку голкиперу "бело-голубых" Игорю Лещуку.
Фото: "СЭ"
"Это психология. Бывает с каждым. Ошибки случаются. Мне его немного искренне жаль. На него сейчас будут вешать всех собак. Он морально очень подавлен. Но думаю, что команда поддержит его. Может, он выправится и сыграет следующие матчи хорошо", - цитирует Лещенко "СЭ".

Голкипер московского "Динамо" Игорь Лещук совершил две результативные ошибки в дерби против "Спартака" в 23-м туре чемпионата России, что позволило "красно-белым" одержать победу (1:2). В следующем туре место в воротах "Динамо" уже занимал 37-летний вратарь Антон Шунин.

Главный тренер "Динамо" Марцел Личка, заявил, что ошибки Лещука в матче со "Спартаком" на совести вратаря. В 24-м туре "Динамо" уступило "Уралу" с тем же счетом (1:2).

Лещенко Игорь Лещук
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