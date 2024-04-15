"Нового предложения от ЦСКА не было", - заявили в агентстве Sferico Sports, которое представляет интересы Роши.
Действующий контракт бразильского защитника с ЦСКА подходит к концу летом 2025-го года. Ранее в СМИ появилась информация, что представители футболиста отклонили первое предложение "армейцев" о продлении соглашения из-за неудовлетворительных финансовых условий.
В текущем сезоне Виллиан Роша принял участие в 19-ти матчах чемпионата России в составе ЦСКА. На его счету 2 гола и 1 голевая передача.
Источник: "РБ Спорт"
Sferico Sports: ЦСКА не делал нового предложения Виллиану Роше о продлении контракта
Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша не получал от армейцев нового предложения о подписании контракта.
Фото: РИА Новости