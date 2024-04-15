"На этой неделе мы попробовали Артура в новой роли, потому что до конца не было понятно, сможет ли сыграть Дуглас. Мы видим, что он хорош на мяче, обладает скоростью и классом передач. Думаю, для него это не первый выход на этой позиции. Мы всегда берём игроков, которые могут сыграть в нескольких ролях. Он провёл несколько тренировок на позиции ближе к обороне, у него получалось", - сказал Оливейра.
В матче 24-го тура чемпионата России, в котором "Зенит" одержал волевую победу на выезде против "Краснодара", бразильский новичок провел на поле 45 минут. Артур вышел на замену в перерыве матча вместо центрального защитника Нуралы Алипа. На 63-й минуте игры именно Артур записал на свой счет забитый мяч, который в итоге оказался победным.
Три очка в матче против прямого конкурента позволили "Зениту" закрепиться на первой строчке в турнирной таблице с 47-ю очками за 7 туров до конца чемпионата. Отрыв от "Краснодара" теперь составляет 4 очка. Артур перешел в "Зенит" из "Палмейраса" в январе 2024-го года за 15 миллионов евро.
Источник:"Чемпионат"
Оливейра: на тренировках "Зенита" мы попробовали Артура в новой роли ближе к обороне, у него получалось
Ассистент Сергея Семака в "Зените" Виллиам де Оливейра рассказал об универсальности бразильского новичка команды Артура.
Фото: официальный сайт "Зенита"