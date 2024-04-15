Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нефтехимик
0 - 3 0 3
Динамо МхЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
0 - 0 0 0
Эвертон1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
1 - 1 1 1
ДженоаЗавершен
Аталанта
2 - 0 2 0
Верона1 тайм

Спортдир "Оренбурга" Андреев сообщил, что Деограсия останется в клубе, если сохранит для команды прописку в РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что Давид Деограсия сохранит работу, если команда останется в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
"У него есть опция автоматического продления контракта на год, если он решает поставленную задачу — сохранить прописку в РПЛ", - цитирует Андреева "Спорт День за Днем".

После 23-х сыгранных туров "Оренбург" занимает двенадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 26 очков. Команда Давида Деограсии сыграет с московским "Динамо" в полуфинале Пути регионов Кубка России. В 24-м туре РПЛ "Оренбург" на своем поле одержал победу над "Пари НН" со счетом 3:1.

Оренбург Андреев Деограсия
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится