"У него есть опция автоматического продления контракта на год, если он решает поставленную задачу — сохранить прописку в РПЛ", - цитирует Андреева "Спорт День за Днем".
После 23-х сыгранных туров "Оренбург" занимает двенадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 26 очков. Команда Давида Деограсии сыграет с московским "Динамо" в полуфинале Пути регионов Кубка России. В 24-м туре РПЛ "Оренбург" на своем поле одержал победу над "Пари НН" со счетом 3:1.
Спортдир "Оренбурга" Андреев сообщил, что Деограсия останется в клубе, если сохранит для команды прописку в РПЛ
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что Давид Деограсия сохранит работу, если команда останется в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"