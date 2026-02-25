Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
4 - 1 4 1
Боруссия ДЗавершен
Реал Мадрид
1 - 1 1 1
Бенфика1 тайм
ПСЖ
0 - 0 0 0
Монако1 тайм
Ювентус
0 - 0 0 0
Галатасарай1 тайм

Фанаты "ПСЖ" скандируют фамилию Сафонова

Болельщики "ПСЖ" поддержали российского вратаря Матвея Сафонова перед ответным матчем плей-офф Лиги чемпионов против "Монако".
Фото: Getty Images
Фанаты парижского клуба скандируют фамилию голкипера на стадионе. Соответствующая видеозапись появилась в социальных сетях. Встреча, напомним, начнётся в 23:00 мск.

25 февраля российскому голкиперу исполнилось 27 лет.

Сафонов перешёл в "ПСЖ" летом 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в десяти матчах за парижский клуб, а предстоящая встреча станет для него седьмой подряд в составе команды.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится