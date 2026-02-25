Фанаты "ПСЖ" скандируют фамилию Сафонова

Болельщики "ПСЖ" поддержали российского вратаря Матвея Сафонова перед ответным матчем плей-офф Лиги чемпионов против "Монако".

Фото: Getty Images

Фанаты парижского клуба скандируют фамилию голкипера на стадионе. Соответствующая видеозапись появилась в социальных сетях. Встреча, напомним, начнётся в 23:00 мск.



25 февраля российскому голкиперу исполнилось 27 лет.



Сафонов перешёл в "ПСЖ" летом 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в десяти матчах за парижский клуб, а предстоящая встреча станет для него седьмой подряд в составе команды.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



ПСЖ