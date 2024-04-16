"Мне кажется, Абаскаля надо было убирать ещё во время зимней паузы, чтобы новый тренер готовил команду на сборах. Это была бы подготовка, плавно переходящая в новый сезон. В этом сезоне за чемпионство бороться тяжело, но есть Кубок. По итогу мы увидели, что в "Спартаке" ничего не поменялось. Абаскаль после зимы — полнейший провал. У "Спартака" не было игры в атаке и забитых мячей. В матче с "Динамо" повезло из-за Лещука. У "Спартака" нет позиционной игры, а в атаке полный крах, поэтому у руководства лопнуло терпение", - высказался Дьяков.
Руководство "Спартака" уволило Гильермо Абаскаля после проигранного матча с "Сочи" (1:0), до этого "красно-белые" смогли выиграть только один раз после зимней паузы - в игре с "Динамо" (2:1). В числе прочих поражений - домашняя игра с клубом нижней части турнирной таблицы воронежском "Факелом" (0:2). Сейчас "Спартак" занимает 7-ю позицию в турнирной таблице с 35-ю очками.
Отметим, что из клубов первой семёрки РПЛ "красно-белые" забили меньше всего голов - 29. В то время как у самарских "Крыльев Советов" 41 забитый мяч, "Локомотив" забил 38 голов, ЦСКА - 43, московское "Динамо" и "Краснодар" наиграли на 36 забитых мячей, а занимающий первое место "Зенит" организовал в ворота своих соперников 43 гола.
Источник: "Чемпионат"
Дьяков: Абаскаль после зимы – полнейший провал. Не было игры в атаке и забитых мячей
Бывший российский футболист Виталий Дьяков прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"