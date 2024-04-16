"Зенит" обыграл "Краснодар" за счёт класса и мастерства футболистов. Самое главное, что у всей команды – руководства, тренерского штаба и игроков – сложилась определённая ментальность, они понимают, что хотят быть чемпионами. Матчей ещё достаточно, в футболе может произойти всё, но "Зенит" сильно приблизился к чемпионству после матча с "Краснодаром". Теперь они только сами себе могут помешать", - сказал Бородюк.
В прошедшем 23-м туре РПЛ "Зенит" в гостях обыграл "Краснодар" (1:2), благодаря этой победе "сине-бело-голубые" оторвались от краснодарского клуба на четыре очка. Коллектив из Санкт-Петербурга после 23 сыгранных туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 47 очков. "Быки" расположились на второй строчке с 43-мя баллами, третье место занимает московское "Динамо" с 38 очками в активе. До конца чемпионата остается семь игр, в следующем туре "Зенит" сыграет с "Оренбургом", а "Краснодар" на своем поле сразится с воронежским "Факелом".
Источник: Metaratings
Бородюк: "Зенит" сильно приблизился к чемпионству после матча с "Краснодаром"
Российский тренер Александр Бородюк высказался о перспективах "Зенита" стать чемпионом Российской Премьер-Лиги после победного матча с "Краснодаром" (1:2).
Фото: "Чемпионат"