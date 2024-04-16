"Возможен такой вариант, что команда встряхнётся после отставки Абаскаля. Бывают ситуации, когда команда после увольнения тренера показывает хороший футбол. А бывает наоборот. В "Спартаке" собраны квалифицированные футболисты. Может, их вина в том, что Абаскаля уволили. Они могут подумать, что в этом есть их вина и выдать хорошую игру с "Зенитом", - сказал Тернавский.
Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года, под его руководством команда выиграла бронзовые медали Чемпионата России в сезоне 2022/23. Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги "красно-белые" начали с пяти побед подряд, однако потом наступила неудачная серия без побед. Последнюю игру перед увольнением Абаскаль проиграл аутсайдеру "Сочи" (1:0). После проигрыша "Спартак" опустился с 6-й на 7-ю позицию в турнирной таблице, пропустив вперед "Крылья Советов", в активе московского клуба 35 очков после 23 сыгранных туров.
Источник: "Чемпионат"
Экс-спартаковец Тернавский: может, вина игроков "Спартака" в том, что Абаскаля уволили
Бывший игрок "Спартака" Владислав Тернавский допустил, что в увольнении Гильермо Абаскаля может быть вина игроков.
Фото: "Чемпионат"