"Сейчас Аббос гораздо лучше Пиняева, это очевидно. Файзуллаев играет более качественно, он может вести атаки и созидать. Он уже показывает взрослый футбол, а Пиняев еще молод и горяч. Да, пытается идти в обводку, но на этом, пожалуй, и все сейчас. Сергею нужно еще прибавлять и прибавлять", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
Аббосбек Файзуллаев перешел в ЦСКА из "Пахтакора" летом 2023 года за 500 тысяч евро. В текущем сезоне игрок сборной Узбекистана провел за московский клуб 25 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и одиннадцатью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в пять миллионов евро.
Сергей Пиняев принял участие в 31-й встрече московского "Локомотива" и записал на свой счет три забитых гола и пять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока сборной России в восемь миллионов евро.
Пономарев: сейчас Файзуллаев гораздо лучше Пиняева, это очевидно
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев сравнил Аббосбека Файзуллаева и Сергея Пиняева.
Фото: ПФК ЦСКА