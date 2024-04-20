- Матч был очень важен для нас — с психологической с точки зрения, с точки зрения положения в таблице. Соперник остался в меньшинстве, это кардинально все меняет. Второе удаление лишило ЦСКА шансов на победу. Отрезками мы что?то делали лучше из того, что не получилось раньше.
Напомним, Магомед Адиев возглавил "Ахмат" 5 апреля и тем самым стал совмещать работу в клубе и в сборной Казахстана. Под его руководством команда провела до сегодняшнего дня две игры, в которых потерпела два поражения с общим счетом 1:9.
Сегодня, 20 апреля, грозненцы вырвали победу у московского ЦСКА со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе грозненцев отметились нападающий Мохамед Конате и вингер Бернард Бериша. Отметим, что "армейцы" остались вдевятером на 90-й минуте матча после удаления защитника Игоря Дивеева. Ранее в меньшинстве свою команду оставил защитник Виллиан Роша, заработавший прямую красную карточку на 19-й минуте.
Источник: "Матч ТВ"
Адиев: второе удаление лишило ЦСКА шансов на победу
Главный тренер "Ахмата" Магомед Адиев поделился мыслями после победы над ЦСКА в 25-м туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Ахмат"